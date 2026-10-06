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Curtain Bangs XXL

Nicole Kidman trägt die Trendfrisur des Jahres

Society International
06.10.2026 16:30
Alle Augen auf ihre Haare: Nicole Kidman setzte bei der Chanel-Show in Paris mit ihrem ...
Alle Augen auf ihre Haare: Nicole Kidman setzte bei der Chanel-Show in Paris mit ihrem auffallend langen Pony ein Fashion-Statement. Tochter Faith begleitete den Hollywood-Star zum glamourösen Mutter-Tochter-Auftritt.(Bild: AP/Thomas Padilla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicole Kidman sorgt in Paris für einen echten Wow-Moment. Bei der Chanel-Show am 5. Oktober präsentierte die Schauspielerin nicht nur Mode, sondern vor allem eine neue Frisur, die gerade DAS Gesprächsthema ist!

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Die 59-Jährige trug ihre blonden Haare offen über die Schultern. Doch der eigentliche Hingucker war ihr überlanger Pony: Die sogenannten Curtain Bangs waren ungewöhnlich lang und fielen stark über ihre Augen. Ein ungewöhnlicher Look für die Schauspielerin, die eigentlich für ihre natürliche Lockenmähne bekannt ist.

Nicole Kidman begeisterte mit ihrem XXL-Pony in Paris
Nicole Kidman begeisterte mit ihrem XXL-Pony in Paris(Bild: APA-Images / Action Press / Sabatelli, Lucia)

Tochter Faith begleitet den Hollywood-Star
Kidman kam nicht allein zur Chanel-Show. Ihre 15-jährige Tochter Faith Urban, die aus ihrer Ehe mit Musiker Keith Urban stammt, begleitete sie nach Paris. Faith setzte dagegen auf einen deutlich lässigeren Chanel-Look: Sie trug eine graue Strickjacke mit goldenen Knöpfen und eine blaue Jeans.

Kidmans Tochter Faith Margareth Kidman-Urban bei der Chanel-Schau
Kidmans Tochter Faith Margareth Kidman-Urban bei der Chanel-Schau(Bild: APA-Images / Action Press / Sabatelli, Lucia)

Sunday Rose am Laufsteg
Die Mode liegt bei den Urban-Schwestern ohnehin in der Familie. Faiths ältere Schwester Sunday Rose Urban, 18, war in Paris auf den Laufstegen, statt in der Front Row zu finden. Unter anderem war das Model bei der Valentino-Schau dabei sowie bei der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Ann Demeulemeester.

Sunday Rose Kidman Urban präsentiert ein Design aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Ann ...
Sunday Rose Kidman Urban präsentiert ein Design aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Ann Demeulemeester während der Paris Fashion Week.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Ihren Laufsteg-Einstand hatte sie bereits im Oktober 2024 während der Pariser Modewoche gefeiert.

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Der „Elle Australia“ sagte Sunday im März: „Meine Mama ist jemand, der immer sehr kreativ war und meine größte Inspiration im Leben ist.“ Kidman habe sie schon als Kind zu Fotoshootings mitgenommen. „Dadurch habe ich definitiv großes Interesse daran entwickelt“, erklärte ihre Tochter.

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