Nicole Kidman trägt die Trendfrisur des Jahres

Sunday Rose am Laufsteg

Die Mode liegt bei den Urban-Schwestern ohnehin in der Familie. Faiths ältere Schwester Sunday Rose Urban, 18, war in Paris auf den Laufstegen, statt in der Front Row zu finden. Unter anderem war das Model bei der Valentino-Schau dabei sowie bei der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Ann Demeulemeester.