Douglas packt über Trennung von Zeta-Jones aus

Beide kämpften damals mit Problemen

Die Ehekrise fiel in eine besonders schwierige Zeit für das Paar. Zeta-Jones hatte 2011 öffentlich gemacht, dass sie an Depressionen litt und bei ihr eine bipolare Störung Typ II diagnostiziert worden war. 2013 begab sie sich erneut zur Behandlung in eine Einrichtung für psychische Gesundheit. Auch Douglas selbst musste kämpfen. Bei ihm war 2010 Krebs diagnostiziert worden.

In seiner Biografie gesteht Douglas auch ein, in seiner ersten Ehe mit Diandra Luker untreu gewesen zu sein. Zudem bestätigt er Affären mit seinen früheren Filmpartnerinnen Kathleen Turner und Jeanne Tripplehorn.