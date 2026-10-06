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„Zurückgenommen?“

Douglas packt über Trennung von Zeta-Jones aus

Society International
06.10.2026 17:00
Michael Douglas spricht überraschend offen über die Ehekrise mit Catherine Zeta-Jones.
Michael Douglas spricht überraschend offen über die Ehekrise mit Catherine Zeta-Jones.(Bild: APA/AFP/Red Sea Film Festival/Ammar ABD RABBO)
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Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones galten jahrelang als eines der glamourösesten Paare der Welt. Umso größer war der Schock, als eine schwere Ehekrise 2013 zur vorübergehenden Trennung führte. Jetzt spricht Douglas offen über die schwierige Zeit und stellt klar, dass damals alles eine gemeinsame Entscheidung gewesen sei. 

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Als sich Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones 2013 überraschend eine Auszeit von ihrer Ehe nahmen, überschlugen sich die Schlagzeilen. Viele glaubten bereits an das endgültige Liebes-Aus des Hollywood-Traumpaares.

Doch von einer mühsamen Rückeroberung will Douglas heute nichts wissen. Auf die Frage der „Sunday Times“, wie er seine Frau zurückgewonnen habe, konterte der 82-Jährige: „Was heißt hier zurückgewonnen? Das war eine gemeinsame Entscheidung.“ Mit anderen Worten: Nicht er allein kämpfte um die Liebe, sondern beide fanden gemeinsam wieder zueinander.

Michael Douglas bestreitet, dass er Zeta-Jones zurückgewinnen musste.
Michael Douglas bestreitet, dass er Zeta-Jones zurückgewinnen musste.(Bild: AP/Chris Pizzello)

„Wir hatten unsere Probleme“
Die Ehe habe schwierige Zeiten erlebt, doch seine Gefühle für Catherine Zeta-Jones seien nie verschwunden. „Wir hatten unsere Probleme, aber ich liebe sie sehr“, sagte der Schauspieler. Eine Ehe sei viel Arbeit. Heute, so Douglas, seien die beiden wieder gut aufgestellt. „Uns geht es gut. Wir sind in guter Verfassung“, erklärte er.

Auch in „One Helluva Ride“  blickt der Hollywood-Star auf die damalige Krise zurück. Dort schreibt Douglas, er habe „nie die Hoffnung aufgegeben“, dass die beiden wieder zueinanderfinden würden. Das Paar hatte sich 1998 kennengelernt und bereits zwei Jahre später geheiratet.

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Beide kämpften damals mit Problemen
Die Ehekrise fiel in eine besonders schwierige Zeit für das Paar. Zeta-Jones hatte 2011 öffentlich gemacht, dass sie an Depressionen litt und bei ihr eine bipolare Störung Typ II diagnostiziert worden war. 2013 begab sie sich erneut zur Behandlung in eine Einrichtung für psychische Gesundheit. Auch Douglas selbst musste kämpfen. Bei ihm war 2010 Krebs diagnostiziert worden.

In seiner Biografie gesteht Douglas auch ein, in seiner ersten Ehe mit Diandra Luker untreu gewesen zu sein. Zudem bestätigt er Affären mit seinen früheren Filmpartnerinnen Kathleen Turner und Jeanne Tripplehorn.

In seinen Memoiren gesteht Douglas, dass mit seiner Ex-Filmpartnerin Kathleen Turner tatsächlich ...
In seinen Memoiren gesteht Douglas, dass mit seiner Ex-Filmpartnerin Kathleen Turner tatsächlich etwas gelaufen ist.(Bild: APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive)

Mit einem alten Hollywood-Gerücht räumt Douglas dagegen auf: Mit Sharon Stone soll nie etwas gelaufen sein. „Alle waren so sehr auf eine mögliche Beziehung zwischen Sharon und mir fixiert, dass sie die wirkliche Beziehung zwischen Jeanne und mir übersahen“, schreibt er in seinen Memoiren.

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