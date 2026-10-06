Deutsche Polizistin vergewaltigte 14-Jährige

Wo die ehemalige Polizistin ihre Strafe absitzen muss, ist noch unklar. Zunächst war sie in der Frauenabteilung der Haftanstalt, dann wurde sie in die Stadelheimer Männerabteilung verlegt. Dort sei sie heftigen Anfeindungen ausgesetzt gewesen, sagte der Richter. Es könne sich allerdings „vorstellen, dass es in der Frauenabteilung nicht viel anders ist“. „Sie werde keine leichte Zeit vor sich haben“, prognostizierte er.