Jamie Oliver warf Liam Gallagher eiskalt raus!

Der britische TV-Koch Jamie Oliver enthüllte jetzt eine herrlich skurrile Geschichte über Oasis-Rüpel Liam Gallagher: Der Rocker soll eines Nachts angetrunken vor seiner Haustür aufgetaucht sein, gegen den Briefkasten gehämmert und lautstark ein Schinkensandwich verlangt haben.
Wie der 51-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit der „Rheinischen Post“ sagte, lebten er und Gallagher einige Zeit in derselben Nachbarschaft. Als Gallagher einmal angetrunken aus einer Bar gekommen sei, habe er auf Olivers Briefkasten geschlagen und ein Sandwich gewollt.
„Hau, ab, Gallagher!“
Oliver habe den Sänger allerdings vertrieben. „Hau ab, ich bringe gerade meine Kinder ins Bett“, habe er ihm zugerufen.
Der Koch sagte der Zeitung zugleich, er sei mit Oasis aufgewachsen und möge die Band. Seine Wege hätten sich oft mit der Band gekreuzt. Auch auf der Oasis-Comeback-Tour sei er 2025 zu Gast gewesen.
Die Szene klingt jedenfalls wie aus einer britischen Sitcom: draußen der hungrige Oasis-Rocker auf nächtlicher Essensmission, drinnen der genervte Fernsehkoch im Papa-Modus. Davon hätte wir jedenfalls gerne ein Video!
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