Jason Derulo: Heiße Tanzmoves und Kokosnusswasser

Seine bisherigen Shows der „The Last Dance“-Tour sind bekannt für einen Mix aus Hits, spektakulären Tanzeinlagen und aufwendiger Bühnenshow. Trotzdem wollten wir genauer wissen, was das Wiener Publikum erwartet.„Die Show heute Abend ist extrem energiegeladen“, erzählt er. „Sie ist voller intensiver Tanz-Performances. Einige der weltweit besten Tänzer sind mit mir auf der Bühne – und ihr bekommt natürlich all die Hits, die ihr kennt und liebt. Es ist wie eine emotionale Reise mit Höhen und Tiefen.“ Eigentlich sollte das Konzert um 20.30 Uhr beginnen. Doch kurz vor 21 Uhr ist noch immer nichts passiert. DJ Sincere und auch die Vorband LZ7 sorgen zwar kurz für Stimmung, doch der Hauptact lässt auf sich warten.

Vielleicht benötigte der Sänger ja noch einen kurzen Powernap. Denn wie wir im Gespräch erfahren, ist Schlaf für ihn auf Tour besonders wichtig – so wichtig, dass er Wien dieses Mal regelrecht verschlafen hat. Auf die Frage, ob er hier etwas unternehmen oder sich die Stadt ansehen konnte, antwortet er ehrlich: „Die Tour besteht im Moment wirklich nur aus Show nach Show. Ich verbringe die meisten Tage damit zu schlafen.“