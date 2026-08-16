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Gar nicht so einfach

Raten Sie mal, welcher TV-Star hier zu sehen ist

Adabei Österreich
16.08.2026 16:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein forscher Blick in die Kamera, im adretten Anzug und mit Trachtenmascherl und Anstecksträußchen ausgestattet – für einen besonderen Anlass, seine Erstkommunion, wurde der 1966 Geborene richtiggehend herausgeputzt. Doch welcher heute aus dem österreichischen TV bekannte Star ist hier zu sehen?

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Brauchen Sie einen genaueren Blick? Hier haben wir das Bild noch einmal in ganzer Pracht für Sie:

(Bild: privat)

Haben Sie es erraten? Ja? Gratulation, das war gar nicht so leicht. Es handelt sich bei dem Volksschüler auf dem Bild um ORF-Anchorman Armin Wolf, der uns das Foto beim Interview mit „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger zukommen ließ. Es zeigt ihn im Jahr 1974. Am kommenden Mittwoch wird Wolf 60 Jahre alt.

In dem Gespräch erzählte der „ZiB 2“-Moderator zudem, dass er mit einem Teil auf diesem Bild in seiner Kindheit gar nicht glücklich war – nämlich seinen „sehr großen, sehr abstehenden“ Ohren, wie er sie selbst beschrieb. „Damit wäre ich eher kein Fernsehfuzzi geworden“, lacht er. Und: „Weil Kinder recht grausam sein können, wurde ich auch ziemlich viel gehänselt.“

Armin Wolf heute – die Ohren liegen seit mittlerweile Jahrzehnten flach an und die Brille ...
Armin Wolf heute – die Ohren liegen seit mittlerweile Jahrzehnten flach an und die Brille braucht er nur noch als Sonnenschutz.(Bild: Eva Manhart)

Die Lösung dafür gab es schließlich auch, aber erst Jahre später. „Ich war 14“, so Wolf. Und: „Das hat damals sogar die Kasse bezahlt, weil es so schlimm war.“

Lesen Sie hier das große Geburtstagsinterview:
Armin Wolf ist seit 1985 ORF-Journalist. Am 19. August feiert er seinen 60. Geburtstag.
Krone Plus Logo
Das große Interview
Armin Wolf verrät, wie lange er beim ORF bleibt
14.08.2026
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