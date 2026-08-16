Raten Sie mal, welcher TV-Star hier zu sehen ist

Ein forscher Blick in die Kamera, im adretten Anzug und mit Trachtenmascherl und Anstecksträußchen ausgestattet – für einen besonderen Anlass, seine Erstkommunion, wurde der 1966 Geborene richtiggehend herausgeputzt. Doch welcher heute aus dem österreichischen TV bekannte Star ist hier zu sehen?
Brauchen Sie einen genaueren Blick? Hier haben wir das Bild noch einmal in ganzer Pracht für Sie:
Haben Sie es erraten? Ja? Gratulation, das war gar nicht so leicht. Es handelt sich bei dem Volksschüler auf dem Bild um ORF-Anchorman Armin Wolf, der uns das Foto beim Interview mit „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger zukommen ließ. Es zeigt ihn im Jahr 1974. Am kommenden Mittwoch wird Wolf 60 Jahre alt.
In dem Gespräch erzählte der „ZiB 2“-Moderator zudem, dass er mit einem Teil auf diesem Bild in seiner Kindheit gar nicht glücklich war – nämlich seinen „sehr großen, sehr abstehenden“ Ohren, wie er sie selbst beschrieb. „Damit wäre ich eher kein Fernsehfuzzi geworden“, lacht er. Und: „Weil Kinder recht grausam sein können, wurde ich auch ziemlich viel gehänselt.“
Die Lösung dafür gab es schließlich auch, aber erst Jahre später. „Ich war 14“, so Wolf. Und: „Das hat damals sogar die Kasse bezahlt, weil es so schlimm war.“
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