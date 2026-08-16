Raten Sie mal, welcher TV-Star hier zu sehen ist

In dem Gespräch erzählte der „ZiB 2“-Moderator zudem, dass er mit einem Teil auf diesem Bild in seiner Kindheit gar nicht glücklich war – nämlich seinen „sehr großen, sehr abstehenden“ Ohren, wie er sie selbst beschrieb. „Damit wäre ich eher kein Fernsehfuzzi geworden“, lacht er. Und: „Weil Kinder recht grausam sein können, wurde ich auch ziemlich viel gehänselt.“