FPÖ will „Millionen-Deals“ von Ruck an Fußi prüfen

Der rote Rudi Fußi gerät ins Visier der Blauen: Rund 18,6 Millionen Euro sollen unter der Regentschaft des nunmehr gefallenen Wirtschaftskammer Wien-Chefs Walter Ruck an den PR-Profi geflossen sein. Fußi selbst kommt bei derselben Rechnung allerdings zu einem anderen Ergebnis.
Vom Schweizerhaus über den Weinkeller bis hin in den Parteivorstand der ÖVP – und zuletzt von der Staatsanwaltschaft Wien auf den Schreibtisch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Causa rund um den gefallenen Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck zieht immer weitere Kreise.
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