FPÖ will „Millionen-Deals“ von Ruck an Fußi prüfen

Vom Schweizerhaus über den Weinkeller bis hin in den Parteivorstand der ÖVP – und zuletzt von der Staatsanwaltschaft Wien auf den Schreibtisch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Causa rund um den gefallenen Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck zieht immer weitere Kreise.