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„Wo war die Leistung?“

FPÖ will „Millionen-Deals“ von Ruck an Fußi prüfen

Innenpolitik
17.08.2026 16:29
Rudi Fußi und Walter Ruck gelten als enge Vertraute: Die FPÖ will wissen, wie lang die ...
Rudi Fußi und Walter Ruck gelten als enge Vertraute: Die FPÖ will wissen, wie lang die gemeinsame Rechnung ist(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl, HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Der rote Rudi Fußi gerät ins Visier der Blauen: Rund 18,6 Millionen Euro sollen unter der Regentschaft des nunmehr gefallenen Wirtschaftskammer Wien-Chefs Walter Ruck an den PR-Profi geflossen sein. Fußi selbst kommt bei derselben Rechnung allerdings zu einem anderen Ergebnis. 

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Vom Schweizerhaus über den Weinkeller bis hin in den Parteivorstand der ÖVP – und zuletzt von der Staatsanwaltschaft Wien auf den Schreibtisch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Causa rund um den gefallenen Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck zieht immer weitere Kreise.

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