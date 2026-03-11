Schillernder Hochstapler Danny K. vor Gericht

„Hat das Blaue vom Himmel versprochen“

Im Wiener Landl sitzt er jetzt wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrugs. Es geht um zwei Millionen Euro Schaden, bei 400.000 Euro blieb es laut Anklage beim Versuch. Verursacht durch falsche Investitionsversprechen, Kreditvereinbarungen, nicht bezahlte Anwaltshonorare – einer Kanzlei sei er über 200.000 Euro schuldig geblieben –, Mieten und andere Leistungen. „Er hat das Blaue vom Himmel versprochen“, fasst der Staatsanwalt zusammen. Dabei gibt Danny K. vor, den Schöffen nun an, monatlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro verdient zu haben mit seiner Autowerkstatt und einem Finanzbüro.