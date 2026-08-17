11 Jahre Straflager für Putin-Kritiker Schlosberg

Zur Sicherheit juristisch die Hände gebunden

Auch den Ablauf seines Verfahrens kritisierte Schlosberg. Die Richterin habe einen Prozesstermin in Anwesenheit der Jabloko-Anwälte abgelehnt und ihm stattdessen einen Pflichtverteidiger zugeteilt. Die Juristen der Partei kämpften vor dem Obersten Gericht in Moskau zugleich um die Zulassung von Jabloko zur Parlamentswahl im September.