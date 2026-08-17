110 Jahre: Alles Gute und Prost, Frau Strohrigel!

Lebenslustige Frau will 115 Jahre alt werden

Ihr großes Ziel hat die Seniorin aber noch nicht erreicht. „Ich möchte 115 Jahre alt werden“, sagte Frau Strohrigel vor einigen Jahren. Was ist das Rezept für ein so langes Leben? Ist es ihr Humor? „Der auch“, meinte die Großmutter. „Aber eben auch der Eierlikör. Der ist a gute Medizin, da wird man älter. Und viel spazieren gehen.“ Jeden Tag Gemüse? „Nein, da ist mir Obst schon lieber.“