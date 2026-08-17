110 Jahre: Alles Gute und Prost, Frau Strohrigel!

Die Oststeirerin Erika Strohrigel feiert morgen ihren 110. Geburtstag und ist damit die älteste Österreicherin. Der Eierlikör ist ihr „Lebenselixier“ – damit wird im Seniorenheim auf ihren Geburtstag angestoßen.
Wir schreiben den 18. August 1916: Genau an dem Tag, an dem Kaiser Franz Joseph seinen letzten Geburtstag feiert, wird in Preßguts bei Weiz Erika Strohrigel geboren. Doch während der Langzeit-Monarch „nur“ 86 Jahre alt wurde, feiert die sympathische Dame bereits ihren 110. Geburtstag! Damit ist sie nicht nur die älteste Steirerin aller Zeiten, sondern mit Dienstag auch die älteste Österreicherin.
Es ist ein langes Leben, auf das Erika Strohrigel bei mehreren „Krone“-Besuchen zurückblickte: Als junge Frau erlebte sie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah mit und saß vor dem Fernseher, als 1969 der erste Mensch den Mond betrat. Zweimal war die ehemalige Lehrerin, die lange in Wien wohnte, verheiratet, in den 1940er-Jahren zog sie zurück in die Steiermark.
Das Stamperl Eierlikör darf zum Anstoßen nicht fehlen
Das Rekord-Jubiläum feiert die Seniorin mit ihrem Sohn Werner – auch schon 84 – und Enkelsohn sowie zahlreichen Gratulanten im Hartberger Seniorenheim Menda. Und eines darf zum Anstoßen nicht fehlen: das obligate Stamperl Eierlikör! „Mein Lebenselixier“, wie die lebenslustige Erika der „Krone“ einmal verriet.
Lebenslustige Frau will 115 Jahre alt werden
Ihr großes Ziel hat die Seniorin aber noch nicht erreicht. „Ich möchte 115 Jahre alt werden“, sagte Frau Strohrigel vor einigen Jahren. Was ist das Rezept für ein so langes Leben? Ist es ihr Humor? „Der auch“, meinte die Großmutter. „Aber eben auch der Eierlikör. Der ist a gute Medizin, da wird man älter. Und viel spazieren gehen.“ Jeden Tag Gemüse? „Nein, da ist mir Obst schon lieber.“
Einige Geburtstage möchte die Heimbewohnerin also noch feiern. Wir freuen uns, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder gratulieren dürfen. Alles Gute, Frau Strohrigel!
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