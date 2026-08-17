„Lungenkollaps!“ Ex-Ski-Ass nach Salto im Spital

Die Folge: Alcott krachte mit voller Wucht auf die Wasseroberfläche. Eine Aktion, die schließlich im Spital endete. „Die meisten Menschen timen einen Vorwärtssalto von einer fünf Meter hohen Plattform schlecht und bekommen einfach kurz keine Luft. Bei mir war es deutlich schlimmer: Lungenkollaps, Thoraxdrainage und eine sehr teure Lektion in Sachen Rotation“, so die Britin, die mittlerweile als Expertin für die „BBC“ tätig ist.