Trump: Oman „in Grund und Boden bombardieren“

Rät Iran zu „weißer Fahne der Kapitulation“

Trump steht zugleich unter Druck, den seit fast sechs Monaten andauernden Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen sowie dem Iran auf der anderen Seite zu einem Ende zu bringen. Ein im Juni vereinbartes Zeitfenster für Verhandlungen lief am Montag ohne Durchbruch aus. Dennoch betonte Trump, er habe es nicht eilig, eine Einigung zu erzielen.