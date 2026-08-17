Stromnetz häufig an Bränden in Griechenland schuld

Laut der Tageszeitung „Kathimerini“, die sich auf die griechische Feuerwehr bezieht, werden sowohl die großen Waldbrände Ende Juli auf Kreta als auch die Brände westlich von Athen Anfang August mit dem Stromnetz in Verbindung gebracht. „Das Netz braucht Wartung, so wie ein Auto zur Inspektion muss. Wenn das Notwendige nicht gemacht wird, kann es zwar weiterlaufen – aber man weiß nicht, wie lange und wie sicher“, sagte ein Techniker. Der Großteil des rund 250.000 Kilometer langen griechischen Stromnetzes verläuft überirdisch.