Regen lässt nach, aber es wird eine frische Nacht

Deutlich bemerkbar macht sich die Abkühlung nach der jüngsten Hitzephase: Die Temperaturen sinken in der Nacht österreichweit auf zehn bis 17 Grad. Am kühlsten wird es mit rund zehn bis elf Grad in einigen inneralpinen und westlichen Regionen, während im Osten und Südosten noch Werte um 15 bis 17 Grad erreicht werden.