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Regen lässt nach, aber es wird eine frische Nacht

Österreich
17.08.2026 18:00
In der Nacht auf Dienstag nimmt der Regen allmählich ab.
In der Nacht auf Dienstag nimmt der Regen allmählich ab.(Bild: Agata Carr - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den teils kräftigen Schauern und Gewittern am Montag beruhigt sich das Wetter in der Nacht auf Dienstag langsam. Vor allem an der Alpennordseite und im Norden Österreichs sind zunächst noch weitere Regenschauer möglich. Im übrigen Land klingt die Schauerneigung im Laufe der Nacht zunehmend ab, es kühlt deutlich ab.

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Deutlich bemerkbar macht sich die Abkühlung nach der jüngsten Hitzephase: Die Temperaturen sinken in der Nacht österreichweit auf zehn bis 17 Grad. Am kühlsten wird es mit rund zehn bis elf Grad in einigen inneralpinen und westlichen Regionen, während im Osten und Südosten noch Werte um 15 bis 17 Grad erreicht werden.

Sehen Sie hier die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:

Damit bringt die Nacht auf Dienstag einen markanten Temperatursturz. Während es am Montag vielerorts noch sommerlich warm war, sorgt die Kaltfront nun für deutlich frischere Bedingungen.

Checken Sie hier, wann und wie viel Regen es in Ihrer Gemeinde geben wird:

Vor allem im Norden und an der Alpennordseite bleibt es in der ersten Nachthälfte noch nass.

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