Igel steckte im Zaun: Feuerwehr konnte Tier retten

Die Frau, die den Igel Montagvormittag im Zaungeflecht entdeckt hatte, versuchte, ihn zu befreien, was jedoch nicht möglich war. Also alarmierte sie die Feuerwehr. Die Hauptfeuerwache Villach konnte den Igel mit einem Bolzenschneider befreien. „Im angrenzenden Garten des Wohnhauses konnten wir den stacheligen Gesellen unverletzt wieder in die Freiheit entlassen“, erzählt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.