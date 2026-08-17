Zehnter Sieg! Neo-Wiener Felix Lepper optimistisch

In der fünften Gameweek ist Felix Lepper zu den Vienna Vikings dazugestoßen. Mit 2,05 Meter Körpergröße stellt er seitdem einen wichtigen Faktor in der O-Line des Wiener Franchises dar. In „Home Of Football“ spricht der Deutsche über seinen Anfangszeit in Wien, Stärken im Team und dem Verlangen nach dem Titel in diesem Jahr.