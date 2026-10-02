Sportartikelhersteller Nike streicht Stellen

Strategische Fehler?

Der Sportartikelhersteller leidet wie viele andere US-Handelsunternehmen unter der Zurückhaltung der Käuferinnen und Käufer. Laut Analystinnen und Analysten werden aber auch strategische Fehler gemacht wie die Konzentration auf den Verkauf über das Internet und die Unfähigkeit, genügend neue Verkaufsschlager auf den Markt zu bringen. Das zwinge Nike und die Händler zu höheren Rabattaktionen und Preissenkungen. Die Lagerbestände sanken zwischen Juni und August nur um drei Prozent.