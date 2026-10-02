12.000 Jobs wackeln: Galeria schon wieder pleite

Im Juni erhielt Galeria schließlich eine neue Kreditfinanzierung von bis zu 160 Millionen Euro. Damit sollten unter anderem ein laufender Kredit abgelöst und offene Mietzahlungen beglichen werden. Die Kreditlinie stellte die US-Investmentgesellschaft Gordon Brothers bereit. Als Sicherheit dient die Ware von Galeria. Zugleich ist die Finanzierung an einen auf drei Jahre angelegten Sanierungsplan geknüpft, der weitere Schließungen vorsieht.