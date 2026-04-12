Gestrandeter Wal „Timmy“ atmet schon schwer

Die letzten Tage des Meeressäugers scheinen gezählt: Zwar bläst „Timmy“ noch hin und wieder eine Fontäne in die Luft, doch die Atmung fällt ihm zunehmend schwerer.

Es werde untersucht, ob eine neu beobachtete Zwischenatmung ein Anzeichen eines nahen Ablebens sein könnte, sagte eine Sprecherin des zuständigen Umweltministeriums. Es gebe keine Hinweise auf eine Stabilisierung des Zustands. Zwar seien leichte Bewegungen der Schwanzflosse beobachtet worden, nach fachlicher Einschätzung sei das kein Hinweis auf Verbesserung.