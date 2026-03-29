Gestrandeter Buckelwal ist „deutlich geschwächt“

Der Wal befindet sich in einer Wassertiefe, aus der er jederzeit wegschwimmen könnte, erklärt Thilo Maack, Meeresbiologe der Organisation Greenpeace . Da das Tier jedoch nicht auf die Befreiungsversuche der Experten reagiert hat, entschieden sie, es vorerst in Ruhe zu lassen. Nun hoffen die Fachleute, dass der Wal neue Kräfte sammelt und sich selbst befreien kann.