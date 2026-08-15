Grazer Hitzepol zählt heuer schon elf „Wüstentage“

Spitzentemperaturen wie diese sind für die Bewohner nicht nur kräftezehrend – sie sind auch gesundheitsgefährdend. Besonders dann, wenn es auch in der Nacht nicht abkühlt, und sich vor allem Kinder, kranke und ältere Menschen kaum mehr von der Hitze erholen. Die Zahl sogenannter Tropennächte (nicht unter 20 Grad) ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert – heuer waren es schon 28.