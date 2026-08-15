Ex-Weltfußballer ist mit 53 noch top austrainiert

Schier immer noch topfit, der Herr Weltfußballer von 2001! Erkennen Sie den ehemaligen Edelzangler, der auf Social Media einen Schnappschuss vom sommerlichen Liebesurlaub mit seiner Model-Herzdame teilt?
Völlig richtig, es handelt sich um Luis Figo, Champions-League-Sieger, Weltpokal-Sieger, FIFA-Weltfußballer 2001, sechsfacher portugiesischer Fußballer des Jahres. Inzwischen 53 Jahre jung (und das auch nicht mehr allzu lange), ziert seinen Athleten-Body noch immer kein Gramm zu viel. Übrigens ebenso wie jenen seiner Ehefrau, dem schwedischen Fotomodel Helen Svedin, die immerhin auch schon 51 Lenze mit sich trägt. Fesches Paar, und ein offensichtlich glückliches.
Während Figo selbst es bei zwei Urlaubsfotos belässt, ist sie deutlich fleißiger und dokumentiert auf ihrem Instagram-Kanal den Liebesaufenthalt mit mehr Bildern (bei der Diashow nach rechts swipen, um alle Bilder zu sehen!):
Drei Töchter
Figo und Svedin sind seit 2001 verheiratet und lassen die Fans via Social Media dann und wann am gemeinsamen Privatleben teilhaben. Diesen Sommer 2026 scheint das Paar Erholung, Sonne und gemeinsame Zeit in den Vordergrund zu stellen. Sie haben drei gemeinsame Töchter: Daniela, Martina und Stella.
Verbal-Feuer gegen Infantino
Und wenn Figo nicht gerade den Urlaub, das Leben und die Liebe genießt? Dann schießt er etwa recht offensiv gegen Gianni Infantino. „Ich liebe den Fußball mein ganzes Leben lang. Ich war 20 Jahre lang Profifußballer. Und glauben Sie mir: In dieser Zeit bin ich im Fußball einigen zwielichtigen Gestalten begegnet“, holte er zuletzt im Interview mit der „Daily Mail“ aus und setzte dann zum Rundumschlag aus: „Doch was in den vergangenen zehn Tagen ans Licht gekommen ist, ist das niederträchtigste, betrügerischste und feigste eigennützige Verhalten, das ich je erlebt habe.“ Adreasst seiner Offensiv-Botschaft: unverkennbar der FIFA-Präsident.
„Ein Mann, der dazu bereit ist – ein Mann, der derart weitreichende Veränderungen allein durchsetzen will, um sich selbst und seine Freunde zu bereichern -, ist ein Relikt aus der Vergangenheit des Fußballs und sollte in seiner Zukunft keinen Platz mehr haben“, so Figo Richtung Infantino. Hoffentlich muss er sich im sommerlichen Liebesurlaub mit seiner Frau nicht so viel aufregen.
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