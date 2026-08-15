Ex-Weltfußballer ist mit 53 noch top austrainiert

Verbal-Feuer gegen Infantino

Und wenn Figo nicht gerade den Urlaub, das Leben und die Liebe genießt? Dann schießt er etwa recht offensiv gegen Gianni Infantino. „Ich liebe den Fußball mein ganzes Leben lang. Ich war 20 Jahre lang Profifußballer. Und glauben Sie mir: In dieser Zeit bin ich im Fußball einigen zwielichtigen Gestalten begegnet“, holte er zuletzt im Interview mit der „Daily Mail“ aus und setzte dann zum Rundumschlag aus: „Doch was in den vergangenen zehn Tagen ans Licht gekommen ist, ist das niederträchtigste, betrügerischste und feigste eigennützige Verhalten, das ich je erlebt habe.“ Adreasst seiner Offensiv-Botschaft: unverkennbar der FIFA-Präsident.