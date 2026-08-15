LASK zuerst „richtig schlecht“, dann „wunderbar“

Rieder waren in „vielen Situationen Zweiter“

Eine Rolle kann auch Robert Ljubicic spielen, der gegen Ried in der 74. Minute wegen eines überharten Einsteigens gegen Jonas Mayer ausgeschlossen wurde, da seine Sperre auf nationale Partien beschränkt ist. „Die Rote Karte ist das Einzige was mich heute stört“, befand Kühbauer. Bei den Innviertlern waren es verständlicherweise mehrere Sachen. „Der Gegner hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt, generell war es nicht gut genug“, meinte Ried-Trainer Mario Despotovic. Auch Tormann Andreas Leitner sah das so: „Über große Strecken sind wir nicht so in die Duelle reingegangen, wie es sich gehört. Wir waren in vielen Situationen Zweiter, dann ist der LASK zu stark, dass man eine Chance hat.“