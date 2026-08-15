Feuerwehrmann wurde bei Waldbrandeinsatz Papa

Anruf während Einsatz, „dass es noch wer ganz eilig hatte“

Eine weitere schöne Nachricht gab die Freiwillige Feuerwehr Payerbach bekannt: Feuerwehrmann Fabian Fuchs war am Freitag vom Brandeinsatz direkt in den Kreißsaal geeilt. „Unser Kamerad Fabian Fuchs rückte mit zum Waldbrand aus, als er plötzlich während des Einsatzes einen Anruf bekam, dass es noch wer ganz eilig hatte, und zwar das Licht der Welt zu erblicken“, gaben seine Kameraden noch in der Nacht auf Facebook bekannt.