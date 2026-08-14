Gedenksteine für ewig gültige Worte der Dichter

Bekannten Literaten und Vorbildern setzt die Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg Gedenksteine; am Mariä Himmelfahrtstag dieses Jahres werden Erika Mitterer und Günther Steyrer geehrt.
Sie war von Kind an begeistert von Goethe, Dostojewski und Tolstoi stand im Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke und bekommt heute wie ihre Vorbilder einen Gedenkstein im Dichterhain auf dem Zammelsberg: Erika Mitterer. Erika Mitterer (1906 bis 2001 in Wien) behandelt in ihren epischen, lyrischen und dramatischen Arbeiten Fragen von Verantwortung, Gewissen, menschlicher Entscheidung – und mit der mit NS-Zeit.
Für ihre gesellschaftspolitisch reflektierten und zeitlos gültigen Werke wurde Erika Mitterer 1985 von Unterrichtsminister Herbert Moritz mit dem Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst geehrt.
Auf dem Kärntner Dichterweg wird Günther Steyrer (1931-1986) ein Gedenkstein gesetzt: Der Kärntner war Schulleiter der Volksschule Weißenstein, Mundartdichter und Komponist. Er schrieb Gedichte in Kärntner Mundart, die in zwölf Büchern veröffentlicht wurden; erschienen im Verlag Heyn.
Festtag der Dichter
61. Zammelsberger Treffen am Mariä Himmelfahrtstag, 15. August: Heilige Messe bei den Dichtersteinen um 9 Uhr; Büchertisch, Lesungen, Publikumspreis im Pfarrhaus ab 10 Uhr; nach dem Mittagessen ab 14 Uhr Gedenksteinenthüllungen, Ehrenkrugverleihung an Gerlinde Kreiger, offenes Singen mit Ilse Storfer-Schmied.
Ganztags immer wieder zu hören sind ein Quartett des Doppelsextetts Carinthia unter Wolfgang Felsberger und die Familienmusik Schager.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.