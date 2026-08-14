Gedenksteine für ewig gültige Worte der Dichter

Sie war von Kind an begeistert von Goethe, Dostojewski und Tolstoi stand im Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke und bekommt heute wie ihre Vorbilder einen Gedenkstein im Dichterhain auf dem Zammelsberg: Erika Mitterer. Erika Mitterer (1906 bis 2001 in Wien) behandelt in ihren epischen, lyrischen und dramatischen Arbeiten Fragen von Verantwortung, Gewissen, menschlicher Entscheidung – und mit der mit NS-Zeit.