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Gedenksteine für ewig gültige Worte der Dichter

Kärnten
14.08.2026 23:00
Idyllisch: Kärntner Dichterweg und Dichterhain auf dem Zammelsberg.
Idyllisch: Kärntner Dichterweg und Dichterhain auf dem Zammelsberg.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Bekannten Literaten und Vorbildern setzt die Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg Gedenksteine; am Mariä Himmelfahrtstag dieses Jahres werden Erika Mitterer und Günther Steyrer geehrt.

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Sie war von Kind an begeistert von Goethe, Dostojewski und Tolstoi stand im Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke und bekommt heute wie ihre Vorbilder einen Gedenkstein im Dichterhain auf dem Zammelsberg: Erika Mitterer. Erika Mitterer (1906 bis 2001 in Wien) behandelt in ihren epischen, lyrischen und dramatischen Arbeiten Fragen von Verantwortung, Gewissen, menschlicher Entscheidung – und mit der mit NS-Zeit.

Für ihre gesellschaftspolitisch reflektierten und zeitlos gültigen Werke wurde Erika Mitterer 1985 von Unterrichtsminister Herbert Moritz mit dem Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst geehrt.

Auf dem Kärntner Dichterweg wird Günther Steyrer (1931-1986) ein Gedenkstein gesetzt: Der Kärntner war Schulleiter der Volksschule Weißenstein, Mundartdichter und Komponist. Er schrieb Gedichte in Kärntner Mundart, die in zwölf Büchern veröffentlicht wurden; erschienen im Verlag Heyn.

Dichterhain auf dem Zammelsberg
Dichterhain auf dem Zammelsberg(Bild: Christina Natascha Kogler)
Unterrichtsminister Herbert Moritz ehrte Erika Mitterer 1985 mit dem Ehrenzeichen für ...
Unterrichtsminister Herbert Moritz ehrte Erika Mitterer 1985 mit dem Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst.(Bild: Martin Petrowsky/ Erika Mitterer Gesellschaft)

Festtag der Dichter
61. Zammelsberger Treffen am Mariä Himmelfahrtstag, 15. August: Heilige Messe bei den Dichtersteinen um 9 Uhr; Büchertisch, Lesungen, Publikumspreis im Pfarrhaus ab 10 Uhr; nach dem Mittagessen ab 14 Uhr Gedenksteinenthüllungen, Ehrenkrugverleihung an Gerlinde Kreiger, offenes Singen mit Ilse Storfer-Schmied.

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