Suchaktion, während Pole große Seerunde schwamm

Sogar Taucher und Heli im Einsatz

Im Einsatz befanden sich die Wasserrettung Kufstein mit zwei Booten und acht Einsatzkräften, die Freiwilligen Feuerwehren Walchsee, Kufstein und Kirchbichl mit insgesamt acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften, der Polizeihubschrauber mit sechs Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck, ein Rettungswagen sowie drei Polizeistreifen.