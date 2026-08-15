Suchaktion, während Pole große Seerunde schwamm

Durch ein Missverständnis zweier Freunde kam es am Freitag am Walchsee (Tiroler Bezirk Kufstein) zu einer großen Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften. Ein Pole (31) schien verschwunden zu sein – bis sich das Ganze auf ungewöhnliche Weise klärte.
Gegen 16.20 Uhr meldet der Deutsche seinen 31-jährigen polnischen Bekannten in Walchsee als abgängig. Dieser sei zuletzt im Bereich des aufblasbaren Kletterberges im See aufhältig gewesen, dann aber nicht mehr zu sehen gewesen.
Eine Runde im gesamten See ...
Daraufhin wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion im und um den Walchsee eingeleitet. Gegen 17 Uhr kam der 31-Jährige plötzlich selbstständig zurück und gab, an eine Runde im gesamten Walchsee geschwommen zu sein.
Sogar Taucher und Heli im Einsatz
Im Einsatz befanden sich die Wasserrettung Kufstein mit zwei Booten und acht Einsatzkräften, die Freiwilligen Feuerwehren Walchsee, Kufstein und Kirchbichl mit insgesamt acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften, der Polizeihubschrauber mit sechs Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck, ein Rettungswagen sowie drei Polizeistreifen.
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