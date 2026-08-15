„Am goldenen See“-Regisseur Mark Rydell (97) tot

Der gefeierte US-Regisseur Mark Rydell ist tot. Der Schauspieler und Macher von Filmen wie „Am goldenen See“ wurde 97 Jahre alt. Rydell holte viele Hollywood-Größen vor die Kamera und war Regisseur des einzigen Filmes, in dem Henry und Jane Fonda gemeinsam zu sehen sind.
Mark Rydells Nichte, Schauspielerin Maggie Wagner, bestätigte den Tod, wie das von Rydell mitbegründete „Actors Studio West“ in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der gefeierte Regisseur holte Stars wie Henry Fonda, Katharine Hepburn, Bette Midler, Richard Gere und Sharon Stone vor die Linse.
Vereinte Henry und Jane Fonda vor der Kamera
Zu Rydells bekanntesten Film zählte das Familiendrama „Am goldenen See“ (1981), der dem bereits todkranken Henry Fonda und Co-Star Katharine Hepburn einen Oscar einbrachte. Rydell war für den Oscar als bester Regisseur nominiert. Es war der einzige Film, in dem Henry Fonda und seine Tochter Jane Fonda gemeinsam vor der Kamera standen.
Zwei Filme mit Bette Midler
Rydell drehte zwei Filme mit Bette Midler: mit ihrer ersten Hauptrolle in dem Spielfilm „The Rose“ (1979), in dem sie Aufstieg und Ende der Rock- und Blues-Sängerin Janis Joplin verkörperte, holte Midler auf Anhieb eine Oscar-Nominierung. Die zweite Nominierung als Hauptdarstellerin gab es für ihre Rolle in dem Drama „For the Boys – Tage des Ruhms, Tage der Liebe“ (1991).
Midler (80) zollte Rydell am Freitag (Ortszeit) Tribut. Sie schätzte sich so glücklich, ihn damals getroffen zu haben, denn er habe ihr so viel beigebracht, schrieb die Schauspielerin auf Instagram.
Für die Familiensaga „Menschen am Fluss“ (1984) holte Rydell Sissy Spacek und Mel Gibson als gebeutelte Farmer vor die Kamera, Spacek erhielt für ihre Hauptrolle eine Oscar-Nominierung. In „Begegnungen“ (1994) spielten Sharon Stone und Richard Gere unter seiner Regie ein gefrustetes Ehepaar. James Franco hatte 2001 seinen Durchbruch in Hollywood als James Dean in Rydells preisgekrönten Fernsehfilm „James Dean“.
Studierte Musik
Der gebürtige New Yorker, der zunächst Musik studiert hatte, lernte später sein Handwerk als Schauspieler an dem „Actors Studio“ in New York und bei dem legendären Schauspiellehrer Sanford Meisner. Rydell wirkte in Film- und Fernsehproduktionen mit, bevor er in den 1960er Jahren hinter die Kamera wechselte und in Hollywood Fuß fasste.
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