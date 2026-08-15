„Am goldenen See“-Regisseur Mark Rydell (97) tot

Zwei Filme mit Bette Midler

Rydell drehte zwei Filme mit Bette Midler: mit ihrer ersten Hauptrolle in dem Spielfilm „The Rose“ (1979), in dem sie Aufstieg und Ende der Rock- und Blues-Sängerin Janis Joplin verkörperte, holte Midler auf Anhieb eine Oscar-Nominierung. Die zweite Nominierung als Hauptdarstellerin gab es für ihre Rolle in dem Drama „For the Boys – Tage des Ruhms, Tage der Liebe“ (1991).