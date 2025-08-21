Mitfahrer von Motorrad geschleudert – Lebensgefahr

Der 38-jährige Serbe hatte im Vorfeld offenbar gehörig über den Durst getrunken und war mit rund 2,1 Promille auf das Motorrad gestiegen – allerdings ohne dafür überhaupt einen Führerschein zu besitzen. Ein 35-Jähriger ließ sich offenbar weder von der Alkoholisierung noch vom fehlenden Schein abschrecken und stieg ebenfalls als Mitfahrer auf das Bike, ohne Helm.