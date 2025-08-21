Mitfahrer von Motorrad geschleudert – Lebensgefahr

Dramatische Folgen hat eine Motorradfahrt unter Alkoholeinfluss am Mittwochabend in Wien-Penzing gehabt. Ein 38-Jähriger war stark angetrunken auf das Bike gestiegen, hatte einen 35-Jährigen – ohne Helm – mitgenommen und verursachte in weiterer Folge einen schweren Unfall. Der Jüngere schwebt in Lebensgefahr.
Der 38-jährige Serbe hatte im Vorfeld offenbar gehörig über den Durst getrunken und war mit rund 2,1 Promille auf das Motorrad gestiegen – allerdings ohne dafür überhaupt einen Führerschein zu besitzen. Ein 35-Jähriger ließ sich offenbar weder von der Alkoholisierung noch vom fehlenden Schein abschrecken und stieg ebenfalls als Mitfahrer auf das Bike, ohne Helm.
Gegen geparkten Pkw geprallt
Gegen 22 Uhr kam es dann in der Penzinger Straße zum folgenschweren Unglück. Der 38-Jährige verlor in einer Kurve wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über das Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen ein geparktes Auto.
Die beiden Männer wurden vom Bike geschleudert, beide zogen sich schwere Verletzungen zu, „beim 35-jährigen Mitfahrer besteht Lebensgefahr“, hieß es seitens der Polizei am Donnerstag. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Ermittlungen sind im Gange.
