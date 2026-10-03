Kelag: Natur verstehen und schützen

Erfolgreiches Bildungsprojekt

Seit über einem Jahrzehnt zeigt die Klimaschule des Nationalparks Hohe Tauern, wie wirkungsvoll Umweltbildung sein kann. Das Bildungsprogramm richtet sich an Schüler der 4. bis 6. Schulstufe und vermittelt Wissen über Klimawandel, zukunftsorientierte Entwicklung und ökologische Zusammenhänge. Interaktive Workshops, Exkursionen und praktische Experimente fördern das Verständnis für aktuelle Umweltfragen und stärken die Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen. Nationalpark-Ranger kommen in die Schulen, gestalten Unterrichtsstunden und bringen ihre Expertise ein.

Die Klimaschule zeigt, wie regionale Beispiele globale Herausforderungen greifbar machen und junge Menschen dazu motivieren können, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und selbst zu handeln. Unterstützt wird die Klimaschule von der 100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung, die so einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Klima- und Umweltbildung in Kärnten leistet.