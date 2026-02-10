Brandopfer: „Mein Gesicht existiert nicht mehr“

„Kann meine Tochter nicht in den Arm nehmen“

„Mein Körper wird nie wieder derjenige sein, der vorher war. Mein Gesicht wird nie wieder in seine Züge zurückkehren“, schildert die Frau ihr Martyrium. Ihre Haut werde die Erinnerung an diese Nacht für immer tragen. Sie betont jedoch, dass sie die Zeilen nicht aus Rache schreibe. „Ich schreibe, weil Schweigen eine zweite Verbrennung ist.“ Besonders zu schaffen macht ihr die räumliche Trennung von ihrem Kind. „Ich bin weit weg von zu Hause. Weit weg von meinem Leben. Und vor allem weit weg von meiner Tochter, die ich nicht einmal in den Arm nehmen kann, wenn die Schmerzen unerträglich werden“, klagt sie.