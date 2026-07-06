Weiterer Beschuldigter bei Brand von Crans-Montana

Drei Anhörungen im Juli

Für Juli sind drei weitere Einvernahmen vorgesehen. Nach der Anhörung des neu Beschuldigten am 14. Juli wird am 16. Juli der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon, Jean-Claude Savoy, befragt. Am 28. Juli folgt die Einvernahme des bis Ende 2016 amtierenden Sicherheitsverantwortlichen von Chermignon auf dem Campus Energypolis in Sitten. Der Termin war ursprünglich auf den 14. Juli angesetzt, wurde jedoch wegen der Verhinderung seines Anwalts verschoben.