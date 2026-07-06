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Er ist Ex-Gemeinderat

Weiterer Beschuldigter bei Brand von Crans-Montana

Ausland
06.07.2026 11:40
Der neue Beschuldigte könnte Hinweise zu den Umbauten der Bar in Crans Montana geben.
Der neue Beschuldigte könnte Hinweise zu den Umbauten der Bar in Crans Montana geben.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)
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Von krone.at

Bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana kamen 41 Menschen ums Leben. Jetzt gibt es einen weiteren Beschuldigten in dem Verfahren. Der Mann war im Amt, als Jessica und Jaques Moretti das Lokal übernommen haben. Er könnte Einblicke in die Umbauarbeiten der Barbetreiber geben, die zum Tod vieler Menschen beigetragen haben.

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Der Beschuldigte ist ehemaliger Vizepräsident der früheren Gemeinde Chermignon (2013-2016). Von 2017 bis 2020 war er außerdem Gemeinderat von Crans-Montana. Er ist die 15. beschuldigte Person in diesem Verfahren.

Beschuldigter könnte Einblicke in Umbauarbeiten geben
Der neu Beschuldigte präsidierte 2015 die Feuerwehrkommission von Chermignon. Seine Einvernahme soll zusätzliche Erkenntnisse zu den umfangreichen Umbauarbeiten liefern, die die Eheleute Moretti nach der Übernahme des Lokals „Le Constellation“ vorgenommen hatten – mehr als zehn Jahre vor der Brandkatastrophe.

Nach dem Umbau war die Treppe zur Kellerbar nur 1,37 Meter breit – sie wurde damit zur tödlichen ...
Nach dem Umbau war die Treppe zur Kellerbar nur 1,37 Meter breit – sie wurde damit zur tödlichen Falle.(Bild: Krone KREATIV/x.com/TonyTruant01)

Tragisches Feuer in Schweizer Skiort
Bei dem Feuer in dem Walliser Ferienort – Crans-Montana ist im kommenden Jahr auch Schauplatz der Ski Alpin-WM – in der Silvesternacht kamen 41 Großteils junge Menschen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt.

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Drei Anhörungen im Juli
Für Juli sind drei weitere Einvernahmen vorgesehen. Nach der Anhörung des neu Beschuldigten am 14. Juli wird am 16. Juli der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon, Jean-Claude Savoy, befragt. Am 28. Juli folgt die Einvernahme des bis Ende 2016 amtierenden Sicherheitsverantwortlichen von Chermignon auf dem Campus Energypolis in Sitten. Der Termin war ursprünglich auf den 14. Juli angesetzt, wurde jedoch wegen der Verhinderung seines Anwalts verschoben.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung
Bei ersten Befragungen am 8. April beziehungsweise 13. Mai hatten die beiden Männer von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, da ihnen die Strafakten noch nicht zugänglich gewesen waren. Die Einvernahmen wurden daraufhin vorzeitig beendet. Allen Beschuldigten werden dieselben Delikte zur Last gelegt: fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Verursachung eines Brandes. Gegen Jessica Moretti wird seit ihrer letzten Einvernahme vom 5. Juni zusätzlich wegen Urkundenfälschung ermittelt.

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