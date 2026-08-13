Kärntner Koch bekommt Ehrenauszeichnung

47 Jahre lang sammelte der gebürtige Lavanttaler wertvolle Erfahrungen in unterschiedlichen Gastronomiebetrieben im In- und Ausland. Schlussendlich zog es Dorner aber wieder in seine (kulinarische) Heimat zurück. Zurück in Kärnten prägte er die heimische Küche als Küchenchef im Hotel Hochschober, bevor er als Küchenleiter zum Parkhotel nach Pörtschach wechselte. Dort war er bis vor seiner Pensionierung im Jahr 2022 sieben Jahre lang tätig.