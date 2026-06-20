Wenn selbst die Arbeit schon krank macht

Alarmierende Zahlen hat der Arbeitsklimaindex 2025 der Arbeiterkammer Salzburg (AK) ans Licht gebracht. Zwei von drei Beschäftigten sind im Jahr 2025 krank arbeiten gegangen. Im Jahr 2016 waren es noch 34 Prozent. „Das ist nachvollziehbar. Der Stress hat deutlich zugenommen und der Arbeitsdruck ist gestiegen“, erklärt Bernd Wimmer, der bei der AK jährlich den Index erstellt. Dabei werden 400 bis 500 Arbeitnehmer in Salzburg aus verschiedenen Branchen befragt, ob sie gearbeitet haben, obwohl sie gesundheitlich eingeschränkt waren. „Krank sein ist kein objektiver Tatbestand. Ein Schnupfen wird wahrscheinlich aber nicht als krank rückgemeldet werden“, so Wimmer.