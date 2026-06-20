Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arlamierende Zahlen

Wenn selbst die Arbeit schon krank macht

Salzburg
20.06.2026 07:30
Auch der Zeitdruck spielt in vielen Branchen eine große Rolle.
Auch der Zeitdruck spielt in vielen Branchen eine große Rolle.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Belastung für die Arbeitnehmer ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und immer mehr Beschäftigte gehen auch krank in die Arbeit. Das hat der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer ergeben. Warum das so ist? Die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare

Alarmierende Zahlen hat der Arbeitsklimaindex 2025 der Arbeiterkammer Salzburg (AK) ans Licht gebracht. Zwei von drei Beschäftigten sind im Jahr 2025 krank arbeiten gegangen. Im Jahr 2016 waren es noch 34 Prozent. „Das ist nachvollziehbar. Der Stress hat deutlich zugenommen und der Arbeitsdruck ist gestiegen“, erklärt Bernd Wimmer, der bei der AK jährlich den Index erstellt. Dabei werden 400 bis 500 Arbeitnehmer in Salzburg aus verschiedenen Branchen befragt, ob sie gearbeitet haben, obwohl sie gesundheitlich eingeschränkt waren. „Krank sein ist kein objektiver Tatbestand. Ein Schnupfen wird wahrscheinlich aber nicht als krank rückgemeldet werden“, so Wimmer.

Gerade Gesundheits- wie Pflegepersonal ist stark belastet.
Gerade Gesundheits- wie Pflegepersonal ist stark belastet.(Bild: Andreas Tröster)

Wann ist man eigentlich zu krank zum Arbeiten? „Darauf gibt es nur eine einzige Erklärung: Wenn der Arzt entscheidet, dass man arbeitsunfähig ist. Und zwar ausschließlich der Arzt“, erklärt AK-Rechtsexperte Heimo Typplt. Das gleiche gilt für die Gesundschreibung. Was darf man im Krankenstand machen? „Es ist alles zu unterlassen, was die Genesung erschwert oder behindert.“

Zitat Icon

Im Homeoffice kommt es noch öfter vor, dass Beschäftigte krank arbeiten. In den vergangenen Jahren hat der Stress für die Arbeitnehmer deutlich zugenommen.

Bernd Wimmer, AK Salzburg

Bild: Katharina Eckschlager

Die Branche, die am meisten betroffen ist, ist wenig überraschend der Gesundheits- und Pflegebereich. 77 Prozent (!) haben vergangenes Jahr Krankarbeit geleistet. „Da brennt der Hut! Gerade in dem Bereich ist die Intensität sehr hoch und sind die Personalressourcen knapp“, sagt Wimmer. Folgen: Die Arbeit könnte gesundheitsschädigend werden, was zu längeren Krankenständen führen könnte, und in weiterer Folge steigt das Risiko für ein Burnout der Beschäftigten.

Lesen Sie auch:
Am Pass Lueg sollen neue Tunnel gebaut werden.
Neuer Bahn-Plan
Salzburger ÖBB-Großprojekte verzögern sich
17.06.2026
Krone Plus Logo
Überraschende Wende
Heer lenkt ein! Luca (17) muss nicht zur Stellung
18.06.2026
Krone Plus Logo
Skigebiet vor dem Aus
ÖSV-Legende will im Pleite-Streit vermitteln
19.06.2026

Einer der Hauptgründe, warum Beschäftigte trotz angeschlagener Gesundheit arbeiten gehen, ist für Wimmer die Solidarität. Ist jemand krank, hat ein anderer trotz angespannter Situation mehr zu tun. Ein weiterer Grund ist, dass die Arbeit liegen bleibt, weil es keine Vertretung gibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.06.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.588 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.187 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.590 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1838 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1005 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
785 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf