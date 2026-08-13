„Rock Me Amadeus“ lässt Eisenstadt erbeben

Erinnerungen an Falco

Der Star selbst wollte vor laufender Kamera auf der Bühne der Wiener Staatsoper seinen vielversprechenden Song trällern. „Wir machen dein Konzept für die ganze Welt und unsere Mozart-Version nur für Amerika. Du weißt, die Amis stehen auf Mozartkugeln und so“, erinnert sich Dolezal an den Moment, als Falco sich umstimmen ließ. Die Staatsoper-Dreharbeiten kamen nie zustande.