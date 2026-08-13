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Im Mauerwerk

„Rock Me Amadeus“ lässt Eisenstadt erbeben

Burgenland
13.08.2026 05:00
Rudi Dolezal gibt geheime Einblicke in Falcos Leben und sein Ende.
Rudi Dolezal gibt geheime Einblicke in Falcos Leben und sein Ende.(Bild: Archive Prods. LLC)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Fast wäre Falcos berühmtes Video an der Perücke gescheitert – mehr erfahren Fans an einem Abend im Zeichen des Pop-Mozarts.

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Vor 40 Jahren sprang Falco mit „Rock Me Amadeus“ auf die Nummer eins der amerikanischen Billboard-Charts – ein bis dahin unvorstellbares Ereignis für einen österreichischen Künstler. Der Rest ist internationale Musikgeschichte. „Beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen“, kennt Popfilmer Rudi Dolezal die Hintergründe. „Burschen, das könnts vergessen. Ich setz doch keine Mozart-Perücke auf“, hatte Falco alias Hans Hölzel auf das ihm vorgelegte Drehbuch für das „Amadeus“-Video reagiert.

Erinnerungen an Falco
Der Star selbst wollte vor laufender Kamera auf der Bühne der Wiener Staatsoper seinen vielversprechenden Song trällern. „Wir machen dein Konzept für die ganze Welt und unsere Mozart-Version nur für Amerika. Du weißt, die Amis stehen auf Mozartkugeln und so“, erinnert sich Dolezal an den Moment, als Falco sich umstimmen ließ. Die Staatsoper-Dreharbeiten kamen nie zustande.

Und fast wären die Aufnahmen für das berühmte „Rock Me Amadeus“-Video kläglich gescheitert. Falco blieb dem Filmset fern, war stundenlang unauffindbar. Alle waren nervös. Doch der Star tauchte auf: „Ich kann nix dafür. Mein Hund hat verschlafen.“

Falco-Abend im Mauerwerk.
Falco-Abend im Mauerwerk.(Bild: Karl Grammer)

Persönliche Einblicke im Mauerwerk
Einen Abend im Zeichen der „Rock Me Amadeus“-Ikone erleben Fans am 11. September ab 20 Uhr im Mauerwerk in Eisenstadt. Dolezal gibt in der multimedialen Show „Falco – Die ganze Wahrheit“ persönliche Einblicke in das Leben des Ausnahmekünstlers. Mit neuem Buch, unveröffentlichtem Bild- und Videomaterial sowie privaten Erinnerungen zeichnet der Popfilmer ein vielschichtiges Porträt des Weltstars.

Im Anschluss bringt Michael Patrick Simoner mit „Falco the Show“ die größten Hits und den unverwechselbaren Stil Falcos live auf die Bühne. Tickets gibt es vor Ort im Mauerwerk oder unter (https://events.tickethead.io/de/tickethead/ event/5185). 

Über die „Krone“ Burgenland auf Instagram und Facebook werden einmal zwei Tickets verlost.

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