Durstiges Reh mit Gießkanne am Kopf umhergeirrt

Kein einziger Tropfen vom Himmel, karge Böden, Lacken und Bäche, die nahezu ausgetrocknet sind – die lang anhaltende Dürre dieses Rekordsommers setzt Fauna und Flora extrem zu. In der freien Natur ist das Wild stets auf der Suche nach dem kostbaren Nass, das derzeit noch viel wertvoller ist als sonst.