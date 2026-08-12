Grüne Sonnensegel für die Fußgängerzone?

Start wäre nächsten Sommer möglich

„Wenn wir heuer schon mehrmals neue Hitzerekorde gebrochen haben, müssen wir langfristig umdenken. Mit einem solchen Projekt könnten wir schon vor dem nächsten Sommer starten und es würde deutlich schneller Wirkung entfalten als neu gepflanzte Bäume“, meint Klubobfrau Samara Sánchez-Pöll. In der spanischen Stadt Valladolid sei das lebende Blätterdach bereits erfolgreich umgesetzt worden. Ein Ersatz für mehr Bäume, Entsiegelung und Renaturierung seien die Sonnensegel natürlich nicht, erklärt Sánchez-Pöll.