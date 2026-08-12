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Grüne Sonnensegel für die Fußgängerzone?

Burgenland
12.08.2026 12:12
So könnte die grüne Überdachung aussehen.
So könnte die grüne Überdachung aussehen.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Die extreme Hitze der vergangenen Tage hat klar vor Augen geführt, wie wichtig Schattenspender sein können. Besonders stark versiegelte Flächen mit wenig oder gar keinem Grün können sich an heißen Sommertagen massiv aufheizen und noch bis in die Abendstunden „nachglühen“. Die Grünen Eisenstadt sprechen sich daher für zusätzliche Beschattungsmöglichkeiten für die Fußgängerzone aus.

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Konkret schlagen sie begrünte Sonnensegel vor, welche sich über die Einkaufsmeile spannen könnten: Rank- und Kletterpflanzen wachsen dabei auf gespannten Konstruktionen und schaffen dort Schatten, wo zusätzliche Bäume aufgrund von Platzmangel oder unterirdischen Einbauten nur schwer gepflanzt werden können.

Start wäre nächsten Sommer möglich
„Wenn wir heuer schon mehrmals neue Hitzerekorde gebrochen haben, müssen wir langfristig umdenken. Mit einem solchen Projekt könnten wir schon vor dem nächsten Sommer starten und es würde deutlich schneller Wirkung entfalten als neu gepflanzte Bäume“, meint Klubobfrau Samara Sánchez-Pöll. In der spanischen Stadt Valladolid sei das lebende Blätterdach bereits erfolgreich umgesetzt worden. Ein Ersatz für mehr Bäume, Entsiegelung und Renaturierung seien die Sonnensegel natürlich nicht, erklärt Sánchez-Pöll.

Vieles bereits umgesetzt
Seitens der Stadt betont man, dass schon jetzt viele Maßnahmen ergriffen wurden, um den Bürgern an Hitzetagen Abkühlung zu ermöglichen – darunter das Cooling Center im Rathaus, die Sprühnebellanzen in der Fußgängerzone, kostenlose Sonnencremespender an Spiel- und Sportplätzen sowie eine Verdoppelung der öffentlichen Trinkwasserspender.

An Lösungen wird gearbeitet
„Zwei Parks im direkten Stadtgebiet wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Zudem startete im Vorjahr eine Entsiegelungsoffensive“, heißt es von der Stadt. Auch hinsichtlich der FUZO arbeite man mit Fachleuten an verschiedenen Möglichkeiten und Lösungen, wie man das Zentrum der Stadt in Zukunft für besonders heiße Sommertage wappnen könnte.

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