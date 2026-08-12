Gegenstände aus Unfallauto in der Kriminaltechnik

Der Unfalllenker oder die Unfalllenkerin dürfte nach Zeugenaussagen rund 100 Meter nach der Unfallstelle kurz angehalten haben und ausgestiegen sein. Als er oder sie jedoch bemerkte, dass ein weiterer Wagen hielt – das Auto einer Zeugin –, stieg er wieder ein und beging Fahrerflucht in Richtung St. Stefan ob Bleiburg.