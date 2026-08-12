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Gegenstände aus Unfallauto in der Kriminaltechnik

Kärnten
12.08.2026 09:36
An dieser Stelle der Bleiburger Straße war nach einem Feuerwehrfest ein 20-Jähriger von einem ...
An dieser Stelle der Bleiburger Straße war nach einem Feuerwehrfest ein 20-Jähriger von einem Fahrzeug erfasst worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen.(Bild: Georg Franz Bachhiesl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nachdem Sonntagfrüh ein 20-Jähriger bei Bleiburg angefahren und tödlich verletzt worden war, wurden, wie berichtet, andere Gegenstände vom Fahrzeug des Unfalllenkers sichergestellt. Sie werden auf DNA-Spuren untersucht. Erneut werden Zeugen gesucht, Hinweise auf das Unfallauto erbeten!

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Ein Bleiburger war Sonntag gegen 4.30 Uhr nach einem Feuerwehrfest auf der Bleiburger Straße auf dem Heimweg. In der Ortschaft Traundorf kam es, wie berichtet, zum tragischen Unglück. Er wurde von einem Fahrzeug erfasst.

Der Unfalllenker oder die Unfalllenkerin dürfte nach Zeugenaussagen rund 100 Meter nach der Unfallstelle kurz angehalten haben und ausgestiegen sein. Als er oder sie jedoch bemerkte, dass ein weiterer Wagen hielt – das Auto einer Zeugin –, stieg er wieder ein und beging Fahrerflucht in Richtung St. Stefan ob Bleiburg.

Danach verliert sich die Spur. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeugs beziehungsweise des Lenkers oder der Lenkerin konnte die Zeugin aufgrund der herrschenden Dunkelheit in den frühen Morgenstunden nicht machen.

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Die Unfallstelle wurde von Tatortermittlern des Landeskriminalamtes erneut untersucht.
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„Doch an der Stelle, an der der vermutliche Unfalllenker stehen geblieben und ausgestiegen war, wurden Gegenstände, die üblicherweise in einem Fahrzeug mitgeführt werden, aufgefunden“, so die Polizei.

Diese Gegenstände werden derzeit im kriminaltechnischen Labor des Landeskriminalamtes auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht.

Hinweise dringend erbeten – vertraulich
Erneut ersucht die Polizei um Hinweise zum Unfall und zum Unfallwagen. Wo könnte das mit Sicherheit schwerbeschädigte Fahrzeug sein?  Alle Hinweise können an die Polizeiinspektion Bleiburg unter 05911/ 2142 oder an jede weitere Polizeidienststelle und auch via Notruf 133 gerichtet werden und sie werden vertraulich behandelt!

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