Marien-Feiertag bringt Verkehrsprobleme mit sich

Der ARBÖ warnt, dass Autofahrer von kommendem Freitag bis Sonntag einiges an Geduld mitbringen müssen. „Wer am Wochenende Richtung Süden oder Norden unterwegs ist, sollte auf jeden Fall auf der Tauern-, Brenner- und Pyhrnroute sowie auf der Pack und der Fernpassstraße ausreichend Zeitreserven einplanen. Eine möglichst frühe Abfahrt kann helfen, die stärksten Reisewellen zumindest teilweise zu umgehen“, heißt es seitens der ARBÖ-Verkehrsexperten.