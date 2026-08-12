Arson, Robbery
Grillhaus Gang Leaves a Trail of Devastation in Vienna
It’s by no means just about fleecing blind restaurant patrons, as the “Krone” reported: The Grillhaus clan, which has established itself in Vienna, is also said to have left a trail of devastation from robbery and arson far beyond the city limits—despite overwhelming evidence, they have faced no consequences so far.
Monika K. stands in front of the locked door of her house in Floridsdorf and regrets the day in February 2025 when the lease agreement with A. was signed. With the knowledge they have today, the long-established Viennese business family would never have gone along with it. In her house alone, a fire was set, a robbery was committed, rent fraud was perpetrated, and virtually every conceivable regulatory violation was committed. And these are only the offenses that can be found in writing in the case files, with this address listed as the crime scene.
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