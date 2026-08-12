Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Todesursache geklärt

NBA-Profi Clarke (29) starb an einer Überdosis

US-Sport
12.08.2026 06:34
Brandon Clarke verstarb im Mai im Alter von nur 29 Jahren.
Brandon Clarke verstarb im Mai im Alter von nur 29 Jahren.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Christian Petersen, Krone KREATIV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drei Monate nach dem plötzlichen Tod von NBA-Profi Brandon Clarke hat die Gerichtsmedizin von Los Angeles die Ursache für das frühe Ableben des gebürtigen Kanadiers bekannt gegeben. Clarke starb an einer Überdosis ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut des Berichts war der Tod des 29-Jährigen „eine Folge des Konsums von Heroin und Kokain“. Als weiterer Faktor wurde außerdem die „kombinierte Wirkung mehrerer verschreibungspflichtiger Medikamente“ genannt.

Am 11. Mai war Clarke leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden, die Rettungssanitäter erklärten ihn noch vor Ort für tot. 

Lesen Sie auch:
„Tragischer Verlust“
NBA-Star im Alter von nur 29 Jahren gestorben
12.05.2026

Klub „am Boden zerstört“
2019 war der Forward im NBA-Draft an der 21. Stelle von den Memphis Grizzlies gezogen worden, für die er bis zu seinem Tod spielte. „Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus“, schrieb die Franchise damals in einem Statement. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
12.08.2026 06:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
112.256 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
100.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.081 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1731 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1359 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1059 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Mehr US-Sport
Todesursache geklärt
NBA-Profi Clarke (29) starb an einer Überdosis
„Mädchen schützen“
Transgender in der NBA: Star-Spielerin regt auf
Basketballwelt trauert
Fünffacher NBA-Champion und Star-Coach Nelson tot
Sport Tv Logo
Nach Frankfurt-Wechsel
Klepeisz: „Herausforderung, die ich haben wollte“
Unglaublich, aber wahr
Warum der „König“ auf 100 Mio. Dollar verzichtet

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf