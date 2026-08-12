NBA-Profi Clarke (29) starb an einer Überdosis

Klub „am Boden zerstört“

2019 war der Forward im NBA-Draft an der 21. Stelle von den Memphis Grizzlies gezogen worden, für die er bis zu seinem Tod spielte. „Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus“, schrieb die Franchise damals in einem Statement.