Die Braut bekam schon ein rot-weiß-rotes Angebot

Am Wochenende heiratete Markus Treichl seine Vanessa – und seine Frau könnte vielleicht auch bald in einem heimischen Bob sitzen. Denn Österreichs Top-Pilotin Kati Beierl hätte einen Platz frei für die deutsche Athletin, die vor zwei Jahren Weltmeisterin als Anschieberin von Lisa Buckwitz wurde.
Die ganze Bob-Elite war versammelt, um den schönsten Tag im Leben von Markus Treichl und Vanessa Mark zu feiern. Angefangen mit Ex-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer über Kati Beierl und Markus’ Mannschaft. Genauso wie Vanessas deutsche Weggefährten, etwa Olympiasiegerin Laura Nolte und Joshua Tasche, der gemeinsam mit Adam Ammour in Cortina Olympia-Vierter wurde.
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