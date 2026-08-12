Die Braut bekam schon ein rot-weiß-rotes Angebot

Am Wochenende heiratete Markus Treichl seine Vanessa – und seine Frau könnte vielleicht auch bald in einem heimischen Bob sitzen. Denn Österreichs Top-Pilotin Kati Beierl hätte einen Platz frei für die deutsche Athletin, die vor zwei Jahren Weltmeisterin als Anschieberin von Lisa Buckwitz wurde.