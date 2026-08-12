Geplatzter Deal bringt Gemeinde unter Druck

Finanziell wird es jetzt eng für die Gemeinde

Jetzt drängt die Zeit. Bereits kommende Woche soll die Gemeinde in die umgebaute ehemalige Raiffeisenbank übersiedeln. Rund 530.000 Euro wurden für den Umbau über ein Baukonto finanziert, das bis Jahresende fällig ist. Bezahlt werden sollte es mit dem Verkaufserlös. „Dass es so kommt, damit hätte ich nicht gerechnet“, so Pock. Jetzt ist man auf der Suche nach einem neuen Käufer, auch bei der OSG will die Ortschefin wieder anklopfen. Findet sich bis Jahresende niemand, müsse man ein Darlehen aufnehmen. „Das ist aber nicht unser Ziel“, betont Pock.