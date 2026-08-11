Berliner Paar gab Handzeichen aus Wohnmobil

Kuriose Szenen in der Sterneckstraße in Salzburg: Montagmittag gaben zwei Berliner Handzeichen mit einer Warnweste aus ihrem Wohnmobil. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass sämtliche Blinker defekt waren. Die Reise ging anders weiter als geplant ...
Polizisten fiel auf, dass die 42-jährige Lenkerin aus Berlin und ihr Beifahrer anstatt des Blinkers eine Hand samt Warnweste aus dem Seitenfenster streckten, um eine Fahrtrichtungsänderung anzuzeigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Blinker allesamt kaputt waren.
Die Berliner mussten zur Kfz-Prüfstelle, wo weitere technische Mängel am Fahrzeug auffielen. Da die Frau die Mängel nicht gleich beheben konnte, nahmen ihr die Polizisten die Nummerntafeln und die Zulassung ab und untersagten die Weiterfahrt. Die Deutsche wurde angezeigt und musste ihre Reise ohne Wohnmobil fortsetzen.
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