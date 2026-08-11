Berliner Paar gab Handzeichen aus Wohnmobil

Die Berliner mussten zur Kfz-Prüfstelle, wo weitere technische Mängel am Fahrzeug auffielen. Da die Frau die Mängel nicht gleich beheben konnte, nahmen ihr die Polizisten die Nummerntafeln und die Zulassung ab und untersagten die Weiterfahrt. Die Deutsche wurde angezeigt und musste ihre Reise ohne Wohnmobil fortsetzen.