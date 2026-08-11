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Bewährungsstrafe

Tödlicher Reisebus-Unfall: Berufsfahrer verurteilt

Salzburg
11.08.2026 17:00
Großeinsatz mit rund 100 Einsatzkräften nach dem Bus-Unfall auf A1.
Großeinsatz mit rund 100 Einsatzkräften nach dem Bus-Unfall auf A1.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Reisebus-Unfall auf der A1 endete der Prozess gegen den slowakischen Lenker (59) mit einer Bewährungsstrafe. Er handelte grob fahrlässig, weil er viel zu schnell in einen Baustellenbereich einfuhr und ganze 36 Sekunden vor dem Unfall nicht reagiert hatte.

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Es war kurz nach Mitternacht am 11. Mai 2024, als ein Reisebus der Marke Setra mit zehn Passagieren auf der Westautobahn bei einer Baustelle in Thalgau gegen eine Betonwand prallte, seitlich umstürzte und weitere 190 Meter über den Asphalt rutschte. Ein schweres Bus-Unglück mit neun verletzten Personen und einem Todesfall. Ein 77-jähriger Fahrgast starb viereinhalb Monate später an den schweren Verletzungen im Spital. Deshalb musste sich ein slowakischer Berufschauffeur (59) im Salzburger Landesgericht den Vorwürfen der grob fahrlässigen Tötung und mehrfachen grob fahrlässigen Körperverletzung stellen.

„Es tut mir leid“
Bereits zu Prozessbeginn im Dezember 2025 – eineinhalb Jahre nach dem Unfall – sagte der Mann: „Es tut mir sehr leid.“ In jener Nacht sei er geblendet worden, habe die Baustellenschilder zu spät registriert. Und: „Die meisten Passagiere schliefen, ich wollte nicht allzu stark bremsen.“ Was der Sachverständige, der Unfallexperte Gerhard Kronreif, nicht nachvollziehen konnte: „Der Angeklagte hat 36 Sekunden lang überhaupt nicht reagiert. Erst als die Baustelle erkennbar war, kam es zur Vollbremsung.“ Fakt ist: Der Busfahrer war zu schnell in den Baustellenbereich eingefahren, wo Tempo 60 gilt. Zuvor war er auf der Autobahn mit Tempo 100 am Weg.

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Fortsetzung nach neun Monaten
Doch der Prozess wurde im Dezember vertagt: Verteidiger Hermann Hinterberger zweifelte, dass nur die Unfall-Verletzungen zum Tod des 77-Jährigen führten, da er etliche Vorerkrankungen hatte. Ein Gerichtsmediziner machte aber am Dienstag bei der Fortsetzung der Verhandlung deutlich: Wäre der Unfall nicht passiert, würde der Mann noch leben. Damit war ein Zusammenhang bewiesen.

Straftat
Grob fahrlässige Tötung
Strafrahmen
bis zu 3 Jahre Gefängnis
Urteil
9 Monate bedingte Haft 
nicht rechtskräftig

Aufgrund von mehreren Sorgfaltsverstößen als Berufslenker verurteilte die Richterin den Slowaken anklagekonform wegen grober Fahrlässigkeit zu neun Monaten Haft auf Bewährung samt dreijähriger Probezeit. Hinterberger nahm das Urteil an, die Anklägerin schwieg – daher ist es nicht rechtskräftig. 

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