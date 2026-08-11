Tödlicher Reisebus-Unfall: Berufsfahrer verurteilt

„Es tut mir leid“

Bereits zu Prozessbeginn im Dezember 2025 – eineinhalb Jahre nach dem Unfall – sagte der Mann: „Es tut mir sehr leid.“ In jener Nacht sei er geblendet worden, habe die Baustellenschilder zu spät registriert. Und: „Die meisten Passagiere schliefen, ich wollte nicht allzu stark bremsen.“ Was der Sachverständige, der Unfallexperte Gerhard Kronreif, nicht nachvollziehen konnte: „Der Angeklagte hat 36 Sekunden lang überhaupt nicht reagiert. Erst als die Baustelle erkennbar war, kam es zur Vollbremsung.“ Fakt ist: Der Busfahrer war zu schnell in den Baustellenbereich eingefahren, wo Tempo 60 gilt. Zuvor war er auf der Autobahn mit Tempo 100 am Weg.