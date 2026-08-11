Supercup-Sause kommt nur langsam in Fahrt

„Vergangenes Jahr war ich in Bad Gastein Skifahren. Das Wetter war bescheiden, jetzt ist es viel besser.“ Aston-Villa-Edelfan Greg strahlte am Dienstag mit der Sonne um die Wette. Er reiste aus Birmingham an und stimmte sich am Dienstagnachmittag bei einem kühlen Bier am Residenzplatz auf das Supercup-Finale ein. „Salzburg ist richtig schön. Ich bin froh hier zu sein“, grinste der Brite.