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In Salzburgs Altstadt

Supercup-Sause kommt nur langsam in Fahrt

Salzburg
11.08.2026 20:00
Die Freunde Bob und Greg reisten aus Birmingham an.
Die Freunde Bob und Greg reisten aus Birmingham an.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Friedlich und alles andere als lautstark! Die britischen und französischen Fußball-Fans gingen die Party am Vortag des Supercup-Finales am Mittwoch in Salzburg zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa noch gemächlich an. 

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„Vergangenes Jahr war ich in Bad Gastein Skifahren. Das Wetter war bescheiden, jetzt ist es viel besser.“ Aston-Villa-Edelfan Greg strahlte am Dienstag mit der Sonne um die Wette. Er reiste aus Birmingham an und stimmte sich am Dienstagnachmittag bei einem kühlen Bier am Residenzplatz auf das Supercup-Finale ein. „Salzburg ist richtig schön. Ich bin froh hier zu sein“, grinste der Brite.

Das denken sich auch Tausende weitere Fußballfans aus England und Frankreich! Heute, Mittwoch, treffen im Kleßheimer Stadion die Spitzenteams Aston Villa und Paris St. Germain aufeinander und spielen sich den Supercup des europäischen Fußballverbands (Uefa) aus.

Vincent Luftensteiner ist großer Paris-Fan. Er hat noch kein Final-Ticket. „Ich werde es ...
Vincent Luftensteiner ist großer Paris-Fan. Er hat noch kein Final-Ticket. „Ich werde es probieren“, sagt er.(Bild: Andreas Tröster)

Alle 30.000 Tickets sind längst vergriffen – viele Besucher reisten bereits am Dienstag an. Die von der Stadt organisierte Fanparty am Residenzplatz startete dennoch eher verhalten. Bei strahlendem Sonnenschein hatten viele Fußballliebhaber offenbar (noch) keine Lust auf gemeinsames Feiern. „Es ist einfach noch zu heiß“, meinte etwa Vincent Luftensteiner. Er war einer der wenigen Besucher in der Fanzone, der ein Paris-Trikot anhatte.

Die Fans von Aston Villa waren am Dienstag klar in Überzahl. „Ich war vor zig Jahren mal in Wien und jetzt hier beim Supercup“, meinte etwa der auffällig gekleidete Rob. Der Mittvierziger aus Birmingham spazierte mit einem Aston-Villa-Blumenhemd samt passender kurzer Hose durch die Mozartstadt.

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Bei diesem Anblick mussten auch Matthias Strobl und Martin Appel schmunzeln. Das Duo gehört zu wenigen Einheimischen, die Tickets für das Endspiel ergattern konnten. „Wir hatten echt Glück. Für uns war klar, dass wir bei diesem Finale mit dabei sein müssen.“

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