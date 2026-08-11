Wieder deutlich mehr Interesse am Lehrer-Beruf

3.815 potenzielle neue Lehrer starteten im Studienjahr 2025/26 ein Bachelorstudium an den Pädagogischen Hochschulen (PH), 2.177 ein Masterstudium. Insgesamt gab es laut der am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria an den PHs 23.207 Lehramtsstudierende, das sind 4,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch bei den Studienabschlüssen gab es eine kleine Steigerung.