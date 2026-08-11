Zeller Eisbären schlüpfen in eine neue Rolle

Eishockey-Zweitligist will Ansprüchen gerecht werden

Eines ist jetzt schon klar. Die Eisbären jagen trotz der verpassten Titelverteidigung wieder dem ganz großen Fisch hinterher: der Meisterschaft. „Das Aus tut heute noch weh. Jetzt sind wir die Jäger und genau diese Rolle werden wir annehmen. Unser Verein hat sehr große Ansprüche, die wir auch umsetzen wollen“, schilderte er.