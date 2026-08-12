Erdoğan auf Schmusekurs

Beispiel: An der koreanischen Grenze steht ein großes Denkmal für die Nationen, die in diesem Feldzug der UNO an der Seite der USA gekämpft hatten. Der Einsatz der Türkei steht an erster Stelle. Südkorea war am Kriegsende 1953 vollkommen zerstört. Die Lage heute: Wo steht Südkorea und wo steht die Türkei?