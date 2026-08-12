Erdoğan auf Schmusekurs

... AUS ANKARA
Der Bundeskanzler spricht Erdoğan auf die Behandlung der Opposition an. Der Wutanfall bleibt aus. Als Gegenbeispiel fällt ihm nur das Kopftuchverbot in Österreich ein, ansonsten ist Abwiegeln angesagt. Nichts soll die gute Stimmung trüben.
Erdoğan kann also auch anders, auch gegenüber der Opposition. Der Machtjongleur hat immer drei Bälle in der Luft. So hat die kurdische PKK soeben ein Amnestiegesetz bekommen. Alle Kämpfer, die „kein Blut an den Händen haben“, können Straffreiheit bzw. Rückkehr beantragen.
Erdoğan braucht die Stimmen der Kurden für sein politisches Projekt: Ewiger Präsident. Dazu ist eine Verfassungsmehrheit im Parlament notwendig.
Dass Erdoğan die Friedensglocken läuten lässt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der ewige Bürgerkrieg mit den Kurden, die Strategie der verbrannten Erde, die Trillionenkosten hatten der Türkei die Zukunft verbaut.
Beispiel: An der koreanischen Grenze steht ein großes Denkmal für die Nationen, die in diesem Feldzug der UNO an der Seite der USA gekämpft hatten. Der Einsatz der Türkei steht an erster Stelle. Südkorea war am Kriegsende 1953 vollkommen zerstört. Die Lage heute: Wo steht Südkorea und wo steht die Türkei?
Der Bürgerkrieg mit den Kurden hielt die Militärs jahrzehntelang an der Macht. Doch mit sturer Kasernenhofpolitik kann man keine moderne Wirtschaft aufbauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.