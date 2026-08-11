Ein Fausthieb, weil: „Er hat respektlos gegafft“

„Ich habe mich nur gewehrt“

Beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt sagt der Südburgenländer, dass er die Autotür geöffnet und dem Fremden über die Schulter zugerufen habe: „Lass das respektlose Gaffen!“ Der versteht kaum Deutsch und wusste nicht, was er falsch gemacht haben sollte. Der Ehemann stieg aus und ging schimpfend auf den Ahnungslosen zu. Der stand auf. Im Gerichtssaal meint er: „Ich habe die Hände gehoben, beschwichtigend, und ihm gesagt, er soll sich beruhigen. Was soll das?“ – „Nein“ repliziert der Angeklagte. „Er hat mich bedroht und ich habe mich gewehrt.“ Mit einem Fausthieb mitten ins Gesicht. Der Türke fiel um und krachte mit dem Hinterkopf gegen den Randstein. Mit Pech wäre gestern in Eisenstadt wegen Totschlags und nicht wegen schwerer Körperverletzung verhandelt worden. Das Ehepaar fuhr weg.