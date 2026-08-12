Kritik an „Luxuskarossen“ für die Polizei in NÖ

„Kodiaq weitaus teurer“

Nun meldete sich ein weiterer Polizei-Insider bei der „Krone“ der kritisiert, dass man jetzt den weitaus teureren Skoda Kodiaq als neuen Dienstwagen einführt, anstelle bei den wesentlich günstigeren Modellen VW Touran und Skoda Octavia zu bleiben: „Kein Polizist braucht im Dienst so ein riesiges Schlachtschiff oder Statussymbol“, ortet der Szenekenner „hinausgeworfenes Steuergeld“. Als logische Konsequenz folgert er damit auch, dass man die Anzahl der Dienstautos deutlich verringern müsse.